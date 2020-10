Un’ora sola vi vorrei con Enrico Brignano, la terza puntata martedì 6 ottobre (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’ora sola vi vorrei il programma di Enrico Brignano su Rai 2, le ospiti di martedì 6 ottobre Terzo appuntamento martedì 6 ottobre con Enrico Brignano e il suo Un’ora sola vi vorrei, One Man Show su Rai 2 dalla formula inusuale: sessanta minuti di travolgente comicità con un occhio sempre attento all’orologio. Al centro, anche in questa puntata, l’attualità con gli eventi della settimana: dal caso che ha travolto il Cardinale Becciu, alla problematica ripartenza della scuola fino ai negazionisti del Covid. Tutto riletto sotto la lente dell’ironia e della satira di costume che ha reso celebre Brignano. Come funziona il ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un’oraviil programma disu Rai 2, le ospiti di martedì 6Terzo appuntamento martedì 6cone il suo Un’oravi, One Man Show su Rai 2 dalla formula inusuale: sessanta minuti di travolgente comicità con un occhio sempre attento all’orologio. Al centro, anche in questa, l’attualità con gli eventi della settimana: dal caso che ha travolto il Cardinale Becciu, alla problematica ripartenza della scuola fino ai negazionisti del Covid. Tutto riletto sotto la lente dell’ironia e della satira di costume che ha reso celebre. Come funziona il ...

