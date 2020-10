Una Vita anticipazioni spagnole, la partenza di Antonito: dove va il Palacios (Di lunedì 5 ottobre 2020) Antonito lascia Acacias, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita! Nel corso delle puntate che andranno in onda in Spagna, durante questa settimana, il Palacios resta senza parole quando scopre che dovrà recarsi nel protettorato marocchino, per una commissione parlamentare. Lolita, però, si oppone subito a questo viaggio. La Casado proprio ora sta superando … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 5 ottobre 2020)lascia Acacias, secondo le ultimedi Una! Nel corso delle puntate che andranno in onda in Spagna, durante questa settimana, ilresta senza parole quando scopre che dovrà recarsi nel protettorato marocchino, per una commissione parlamentare. Lolita, però, si oppone subito a questo viaggio. La Casado proprio ora sta superando … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

