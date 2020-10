UNA VITA, anticipazioni dall’11 al 17 ottobre 2020 (Di lunedì 5 ottobre 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 11 a sabato 17 ottobre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dall’11 al 16 ottobre 2020Susana, preoccupata per Liberto, chiede aiuto ai Palacios e a Casilda per confortarlo. Bellita iscrive Cinta a lezione di canto lirico. Ursula intuisce che il pentimento di Genoveva non è sincero e le chiede spiegazioni. Felipe e Marcia si riavvicinano e si baciano. Marcia, dopo aver baciato Felipe, gli confessa di essere gelosa di Genoveva, ma lui la rassicura. Ursula avverte Alfredo dell’investimento di Ramon. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Genoveva cerca di vedere Felipe in privato, ma l’avvocato la eVITA. Al ritorno ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 ottobre 2020)e trame settimanali telenovela Unada domenica 11 a sabato 17:Leggi anche: IL SEGRETO,dall’11 al 16Susana, preoccupata per Liberto, chiede aiuto ai Palacios e a Casilda per confortarlo. Bellita iscrive Cinta a lezione di canto lirico. Ursula intuisce che il pentimento di Genoveva non è sincero e le chiede spiegazioni. Felipe e Marcia si riavvicinano e si baciano. Marcia, dopo aver baciato Felipe, gli confessa di essere gelosa di Genoveva, ma lui la rassicura. Ursula avverte Alfredo dell’investimento di Ramon. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Genoveva cerca di vedere Felipe in privato, ma l’avvocato la e. Al ritorno ...

