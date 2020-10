Una Vita, 5 ottobre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Il piano di Cinta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una Vita, 5 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 5 ottobre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ledesma tiene sotto scacco Emilio: in cambio del suo silenzio per quanto successo a Valdeza il ragazzo ha accettato un matrimonio combinato con la figlia dell’uomo. Cinta l’ha scoperto da poco e dopo averne sofferto molto si è convinta che non è il caso di lasciare andare il suo grande amore così. La Dominguez sarà disposta a tutto per aiutare Emilio e sembra anche che abbia un piano. Non conosce tutta la storia che lega i ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Una, 5: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 5: ecco cosa succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Ledesma tiene sotto scacco Emilio: in cambio del suo silenzio per quanto successo a Valdeza il ragazzo ha accettato un matrimonio combinato con la figlia dell’uomo.l’ha scoperto da poco e dopo averne sofferto molto si è convinta che non è il caso di lasciare andare il suo grande amore così. La Dominguez sarà disposta a tutto per aiutare Emilio e sembra anche che abbia un. Non conosce tutta la storia che lega i ...

angelomangiante : Sandro Piccinini è sempre il Top. Un fuoriclasse. Da una vita. @SkySport - juventusfc : Andrea Agnelli: «Credo che il protocollo stilato dalla Federazione sia un buon documento, che deve essere aggiornat… - riotta : Non conoscevo la cantante @Elodiedipa e me ne scuso, ma ascolterò la sua musica dopo avere letto la straordinaria i… - Alessan32300041 : @HuffPostItalia Ma è una vista indecente ... Basterebbe un bel monumento apartitico apolitico laico e prosaico per… - Oli_oleaster : RT @Chiappuz: Siamo ai primi posti come longevità media, ma solo quindicesimi come aspettativa di vita sana (senza incorrere in malattie gr… -