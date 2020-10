Una coppia adotta 16 cuccioli, ma i cani spariscono: l'agghiacciante scoperta dei volontari animalisti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Avevano adottato almeno 16 diversi cuccioli di cane , rispondendo ad annunci sul web e sui social. La loro intenzione , tuttavia, non era quella di godersi l'amore che solo un cane può dare, bensì un'... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Avevanoto almeno 16 diversidi cane , rispondendo ad annunci sul web e sui social. La loro intenzione , tuttavia, non era quella di godersi l'amore che solo un cane può dare, bensì un'...

Cuccioli di cane adottati per darli in pasto ai serpenti. Denunciata una coppia messicana

Adottavano i cani per ucciderli e darli in pasto ai loro serpenti . Con questo obiettivo, rispondendo ad annunci sul web e sui social, ne ...

