“Una brutta notizia” Barbara D’Urso | lo ha saputo col ‘caffeuccio’ della mattina | si mette male per Carmelita

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Si sa, al trash bisogna abituarcisi piano piano… e come tutti gli inizi di stagione del settore, non va… Niente fuochi d’artificio per nuova puntatanuova stagione di Domenica Live did’Urso. Il problema però è che questa cosa va avanti da ben quattro settimane: il programma di Canale 5 viene battuto da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera. Anche ieri, domenica 4 ottobre, la trasmissione di Rai Uno ha avuto la meglio. Ben 1.963.000 telespettatori con il 13.50% di share contro 1.766.000 e il 12.27%. È successo di tutto in effetti: dal tradimento ai danni di Viola Valentino alla trasformazione di Michele Cucuzza in Achille Lauro. Eppure in molti hanno preferito seguire le intervisteFialdini a Carolyn Smith e Alessio Boni. Una bella soddisfazione per la ...