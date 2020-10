Un Posto al Sole, anticipazioni: Serena in ospedale per un malore (Di martedì 6 ottobre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 12 al 16 ottobre. Serena si sente male prima del confronto con Filippo e lui l’accompagna all’ospedale. Leonardo raggiunge la coppia. Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole, dal 12 al 16 ottobre. In queste puntate vediamo Serena prepararsi a parlare con Filippo quando, all’improvviso, un malore la … Leggi su 2anews (Di martedì 6 ottobre 2020) Unaldal 12 al 16 ottobre.si sente male prima del confronto con Filippo e lui l’accompagna all’. Leonardo raggiunge la coppia. Arrivano le ultimedi Unal, dal 12 al 16 ottobre. In queste puntate vediamoprepararsi a parlare con Filippo quando, all’improvviso, unla …

