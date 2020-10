Un posto al sole anticipazioni: SERENA ha un malore e… (Di lunedì 5 ottobre 2020) Periodo di grandi patemi a Un posto al sole: dopo il matrimonio mancato tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), ora gli occhi sono puntati su SERENA Cirillo (Miriam Candurro), che si è trovata improvvisamente ad affrontare una situazione del tutto inaspettata…Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni dall’11 al 17 ottobre 2020Eh sì, l’ex di Filippo (Michelangelo Tommaso) ha scoperto di essere incinta e per forza di cose il padre del bambino è Leonardo Arena (Erik Tonelli). Per SERENA è in un certo senso la situazione peggiore che potesse capitare, perché la separazione con il Sartori non è delle più facili e questa novità potrebbe almeno in teoria inasprire ulteriormente i rapporti. In più, la Cirillo aveva ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 5 ottobre 2020) Periodo di grandi patemi a Unal: dopo il matrimonio mancato tra Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), ora gli occhi sono puntati suCirillo (Miriam Candurro), che si è trovata improvvisamente ad affrontare una situazione del tutto inaspettata…Leggi anche: BEAUTIFUL,dall’11 al 17 ottobre 2020Eh sì, l’ex di Filippo (Michelangelo Tommaso) ha scoperto di essere incinta e per forza di cose il padre del bambino è Leonardo Arena (Erik Tonelli). Perè in un certo senso la situazione peggiore che potesse capitare, perché la separazione con il Sartori non è delle più facili e questa novità potrebbe almeno in teoria inasprire ulteriormente i rapporti. In più, la Cirillo aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : posto sole Un posto al sole, le trame dal 5 al 9 ottobre 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Firma Digitale, l'autografo entra nel futuro

E tra questi strumenti innovativi un posto di assoluto rilievo occupa senza dubbio la firma ... La chiave privata consente all'autore, e solo a lui, di “firmare” in modo univoco un documento, ...

Sfilare a Parigi: è tutto un nuovo film, con sempre meno show

Senza dimenticare che, pur nel rutilare dei poster e delle pose, è la moda a parlare ... con tanto di protagonisti nascosti dietro sinistri occhiali da sole che ogni tot tentano il lip-synch con il ...

