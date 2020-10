Un Posto al Sole, anticipazioni: Jimmy è vittima di bullismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gennaro De Simone (Jimmy) e Sofia Piccirillo (Bianca) in Un Posto al Sole Ad Un Posto al Sole problemi in arrivo per il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Il figlio di Niko (Luca Turco) al suo primo giorno di campo scuola viene subito preso di mira da alcuni bulli, che lo deridono dopo aver scoperto che il bambino non ha la mamma. Ad arrivare in soccorso è la cuginetta Bianca (Sofia Piccirillo) che lo trova in lacrime, si fa raccontare tutto, e dietro raccomandazione di Jimmy promette di non dire nulla in casa. Angela (Claudia Ruffo), nel vedere il nipotino particolarmente taciturno, si accorge però che qualcosa non va e, dopo aver insistito con la figlia, scopre quanto accaduto a scuola. Venuta a conoscenza degli episodi di bullismo, ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gennaro De Simone () e Sofia Piccirillo (Bianca) in UnalAd Unalproblemi in arrivo per il piccolo(Gennaro De Simone). Il figlio di Niko (Luca Turco) al suo primo giorno di campo scuola viene subito preso di mira da alcuni bulli, che lo deridono dopo aver scoperto che il bambino non ha la mamma. Ad arrivare in soccorso è la cuginetta Bianca (Sofia Piccirillo) che lo trova in lacrime, si fa raccontare tutto, e dietro raccomandazione dipromette di non dire nulla in casa. Angela (Claudia Ruffo), nel vedere il nipotino particolarmente taciturno, si accorge però che qualcosa non va e, dopo aver insistito con la figlia, scopre quanto accaduto a scuola. Venuta a conoscenza degli episodi di, ...

