Un Posto Al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2020: il Dramma Segreto di Jimmy! (Di lunedì 5 ottobre 2020) Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 6 ottobre 2020, Niko è troppo concentrato su se stesso per rendersi conto del Dramma Segreto che il piccolo Jimmy sta vivendo! Leggi su comingsoon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Vediamo insieme lee le Trame di Unalin onda su Rai3. Nell'Episodio del 6, Niko è troppo concentrato su se stesso per rendersi conto delche il piccolo Jimmy sta vivendo!

Advertising

SalvatoreCow : #UnPostoalSole, anticipazioni: Jimmy è vittima di bullismo @UPAS_Rai - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - heyyouasshole_ : @Ans1a3D1s4g10 @cremino01 Grandissima. Noi colleghe abbiamo risolto comprando il caffè e facendocelo da sole. Non e… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subi… - Giuly9810 : Al posto delle gomme preparate i gommoni per la SF1000. Già con sole e temperature normali fa fatica a portare/tene… -