Un Posto al Sole anticipazioni 5 settembre: Niko sempre più disperato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un Posto al Sole anticipazioni 5 settembre: Niko sempre più disperato. Dopo essere stato lasciato all'altare da Susanna, cerca conforto nelle uscite serali e in una nuova amicizia Un Posto al Sole continua a riservarci tantissime sorprese. Renato sarà sempre preoccupato per suo figlio Niko, che ha scoperto il giorno del suo matrimonio del tradimento … L'articolo Un Posto al Sole anticipazioni 5 settembre: Niko sempre più disperato proviene da YesLife.it.

