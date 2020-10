“Un Paese non può vivere senza politica”. Incontro con Bruno Pittatore (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un libro intervista “Cercavo domani. Dalle Langhe alla Torino industriale” pubblicato con Impremix edizioni Visual Grafika curato dallo storico Enrico Galimberti e con la prefazione di Stefano Tallia presenta al pubblico la storia di Bruno Pittatore, classe 1928, partigiano, militante, prima operaio poi imprenditore, lucido osservatore delle cose politiche e umane del nostro quotidiano. Un uomo sempre in azione, spinto dall’ascolto di Radio Londra negli anni della guerra.Mio papà andava tutte le sere ad ascoltarla, da un contadino che aveva una radio. Lo accompagnavo spesso. Mio padre mi raccontava dell’Armata Rossa e dei suoi successi, e questo mi entusiasmava, perché mi dicevo che se questi avessero vinto la guerra, il bene avrebbe vinto sul male. E mi dicevo che volevo stare da quella parte, dalla parte ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un libro intervista “Cercavo domani. Dalle Langhe alla Torino industriale” pubblicato con Impremix edizioni Visual Grafika curato dallo storico Enrico Galimberti e con la prefazione di Stefano Tallia presenta al pubblico la storia di, classe 1928, partigiano, militante, prima operaio poi imprenditore, lucido osservatore delle cose politiche e umane del nostro quotidiano. Un uomo sempre in azione, spinto dall’ascolto di Radio Londra negli anni della guerra.Mio papà andava tutte le sere ad ascoltarla, da un contadino che aveva una radio. Lo accompagnavo spesso. Mio padre mi raccontava dell’Armata Rossa e dei suoi successi, e questo mi entusiasmava, perché mi dicevo che se questi avessero vinto la guerra, il bene avrebbe vinto sul male. E mi dicevo che volevo stare da quella parte, dalla parte ...

