Un mondo sospeso: la bellezza inquietante del Nara Dreamland, la risposta giapponese a Disneyland finita nell’abbandono [FOTO] (Di lunedì 5 ottobre 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è il Nara Dreamland, a Nara, in Giappone. Nel 1961, era la risposta giapponese al leggendario Disneyland ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o ladi un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti delche dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è il, a, in Giappone. Nel 1961, era laal leggendario...

Lioeles : RT @estrema_testa: vivo nell'attimo sospeso di gioia fra le ciglia degli occhi che contengono tutta la tristezza del mondo - katepenniman : Ci sono film che non sono solamente film. Ci sono momenti in cui il cuore batte forte, il fiato è sospeso e gli occ… - goyotocho64 : RT @GerberArancio: @CasaLettori @AlmiraUva @antoniettagner2 @MariaAlongi2 @archicri1 @adelestancati „L'ultima rivoluzione rimasta in sospes… - estrema_testa : vivo nell'attimo sospeso di gioia fra le ciglia degli occhi che contengono tutta la tristezza del mondo - Terzo112 : RT @Valeriaporca371: Causa virus che gira nel mondo ho sospeso viaggi,incontri e cam in tutta italia. Per ora solo video e foto con ric. Po… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo sospeso Un mondo sospeso: la bellezza inquietante del Nara Dreamland, la risposta giapponese a Disneyland finita n ... Meteo Web Singapore: è crisi profonda per il miglior aeroporto al mondo

Nel mondo, diverse compagnie aeree hanno dichiarato bancarotta o hanno sospeso le proprie attività. La scorsa settimana, i vettori Usa hanno iniziato a licenziare migliaia di dipendenti: il Congresso ...

Covid, nel mondo oltre un milione di morti e 35,1 milioni di casi

Sono oltre 35 milioni i casi accertati di coronavirus nel mondo. Lo rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University, che stamani fissa a 35.157.350 i casi di contagio accertati a livello globale, ...

Nel mondo, diverse compagnie aeree hanno dichiarato bancarotta o hanno sospeso le proprie attività. La scorsa settimana, i vettori Usa hanno iniziato a licenziare migliaia di dipendenti: il Congresso ...Sono oltre 35 milioni i casi accertati di coronavirus nel mondo. Lo rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University, che stamani fissa a 35.157.350 i casi di contagio accertati a livello globale, ...