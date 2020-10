UFFICIALE Schiappacasse è del Sassuolo | depositato il contratto in Lega

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilpiazza il colpo Nicolas: l'esterno classe 1999 arriva dall'Atletico Madrid a titolo definitivo Ilmette a segno un colpo davvero di prospettiva. I neroverdi hannoinildi Nicolas, acquistato a titolo definitivo dall'Atletico Madrid. L'esterno offensivo classe 1999 sembra possedere tutte le caratteristiche ideale per far parte della squadra di Roberto De Zerbi. L'uruguaiano ha già giocato nel nostro campionato, per poco tempo, al Parma due stagioni fa.