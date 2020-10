UFFICIALE Luperto e Siligardi sono due nuovi giocatori del Crotone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime ore disponibili il Crotone ha messo a segno due colpi in entrata: sono arrivati sia Luperto che Siligardi Crotone protagonista nell’ultimo giorno di calciomercato. Il club calabrese ha ufficializzato gli arrivi di Luperto e Siligardi. I comunicati. «Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913 le prestazioni sportive del calciatore Luca Siligardi. Nato a Correggio il 26 gennaio 1988, Siligardi è un mancino naturale, duttile, veloce e molto dotato tecnicamente». «Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nelle ultime ore disponibili ilha messo a segno due colpi in entrata:arrivati siacheprotagonista nell’ultimo giorno di calciomercato. Il club calabrese ha ufficializzato gli arrivi di. I comunicati. «Il Football Clubcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913 le prestazioni sportive del calciatore Luca. Nato a Correggio il 26 gennaio 1988,è un mancino naturale, duttile, veloce e molto dotato tecnicamente». «Il Football Clubcomunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Calcio Napoli le prestazioni sportive del ...

