UFFICIALE – Hoedt passa alla Lazio | il difensore lascia il Southampton

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La Lazio ha depositato il contratto di Wesley, che lascerà il Southampton attraverso la formula del prestito. Si tratta di un ritorno in biancoceleste per il difensore olandese, che si metterà subito a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi.

CalciomercatoRP : Ufficiale: Lazio, torna Hoedt - MarcoVBava : Ufficiale #Hoedt è della @OfficialSSLazio - ndl00 : Ufficiale, #Hoedt è un nuovo giocatore della #Lazio. - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? UFFICIALE, #Lazio, depositato il contratto per il ritorno di #Hoedt ?? La formula del trasferimento #LeBombeDiVlad #LB… - Enrico1306 : UFFICIALE - #Hoedt è un calciatore della #Lazio. -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Hoedt

Cittaceleste.it

Wesley Hoedt torna a vestire ufficialmente la maglia della Lazio dopo tre anni dall'ultima volta: il difensore arriva in prestito dal Southampton. La Lazio corre ai ripari sul fronte difensivo e mette ...La Lazio ha depositato il contratto di Wesley Hoedt, che lascerà il Southampton attraverso la formula del prestito. Si tratta di un ritorno in biancoceleste per il difensore olandese, che si metterà ...