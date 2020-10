UFFICIALE | Genoa, nessuna nuova positività nel gruppo squadra dopo gli ultimi tamponi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovo comunicato del Genoa: nessuna nuova positività nella rosa rossoblù. Le ultimissime notizie e gli aggiornamenti Leggi su 90min (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nuovo comunicato delpositività nella rosa rossoblù. Lessime notizie e gli aggiornamenti

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, ufficiale l'arrivo di Davide #Castelli dal #Villarreal - sportli26181512 : Genoa, ecco Bani in prestito dal Bologna: Per il difensore classe 1993 previsto anche l'obbligo di riscatto: è uffi… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: LIVE – UFFICIALE: Bani al Genoa in prestito con obbligo di riscatto - ZO_it : Grazie di tutto Mattia! ???? #Bani #ufficiale #Genoa #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #prestito #obbligo #riscatto… - 1000Cuori : Ufficiale - Bani è un nuovo giocatore del Genoa -