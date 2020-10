Ufficiale, Douglas Costa torna al Bayern: il risparmio della Juve (Di lunedì 5 ottobre 2020) Douglas Costa torna al Bayern Monaco. Il club bavarese ha ufficializzato l’arrivo dalla Juventus a titolo temporaneo dell’esterno brasiliano, che lascia così Torino dopo tre stagioni e un totale di 103 presenze e 10 reti segnate. «Il Bayern ha acquistato Douglas Costa dalla Juventus in prestito. Il brasiliano, che dal 2015 al 2017 ha giocato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020)alMonaco. Il club bavarese ha ufficializzato l’arrivo dallantus a titolo temporaneo dell’esterno brasiliano, che lascia così Torino dopo tre stagioni e un totale di 103 presenze e 10 reti segnate. «Ilha acquistatodallantus in prestito. Il brasiliano, che dal 2015 al 2017 ha giocato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

