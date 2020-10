UFFICIALE Cavani è un nuovo giocatore del Manchester United

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Edinsonè undel: l’attaccante uruguaiano indosserà la maglia numero 7 Edinsonè undel. È arrivato l’annuncioda parte dei Red Devils che comunicano che l’attaccante uruguaiano ha scelto la storica maglia numero sette per la sua avventura ad Old Trafford. 🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿. Ladies and gentlemen: introducing @EOfficial…#MUFC pic.twitter.com/2tBLCdtjdL — ...