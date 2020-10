UE, Von Der Leyen in auto-isolamento per il COVID: “Test negativo” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione UE, Ursula Von Der Leyen, ha partecipato ad un meeting con una persona positiva. Ora è in auto-isolamento Tempi duri anche in Europa. La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, infatti, ha annunciato tramite Twitter di voler rispettare l’auto-isolamento per il Coronavirus. Questo perché martedì ha partecipato ad un incontro con una persona positiva al COVID. Trovandosi a Bruxelles quando è avvenuto il meeting, per lei si applicano le regole in vigore in Belgio. La quarantena durerà sette giorni, che decorrono a partire dall’ultimo giorno nel quale si è verificato il contatto. Se il tampone dà risultato positivo, ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione UE, Ursula Von Der, ha partecipato ad un meeting con una persona positiva. Ora è inTempi duri anche in Europa. La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der, infatti, ha annunciato tramite Twitter di voler rispettare l’per il Coronavirus. Questo perché martedì ha partecipato ad un incontro con una persona positiva al. Trovandosi a Bruxelles quando è avvenuto il meeting, per lei si applicano le regole in vigore in Belgio. La quarantena durerà sette giorni, che decorrono a partire dall’ultimo giorno nel quale si è verificato il contatto. Se il tampone dà risultato positivo, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo #CORONAVIRUS - SkyTG24 : Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - Corriere : Von der Leyen in auto-isolamento: «Ho incontrato un positivo» - robtic58 : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen in autoisolamento per contatto con positivo (in un viaggio a Lisbona) - PaolaAnna8 : RT @stopcensurainfo: Ue, Von der Leyen: “Corsi di anti-razzismo alle forze dell’ordine” -