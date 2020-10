TycSports: Dybala in Nazionale, la Juventus non voleva (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la positività riscontrata sabato, di due membri dello staff, la Juventus aveva posto in isolamento fiduciario l’intera rosa, calciatori compresi. Insomma, una quarantena soft, con i calciatori che potevano lasciare l’isolamento solo per allenamenti e partite ufficiali. Un isolamento, che però, di fatto, impedirebbe ai calciatori di raggiungere le rispettive nazionali per gli impegni di questi giorni. Intanto dall’Argentina, la testata TycSports rende noto come Paulo Dybala ha fatto sapere che sarà presente per gli impegni contro Ecuador e Bolivia. Probabilmente una scelta, quella del numero 10 bianconero, non approvata dalla Juventus, quella di raggiungere il ritiro della Nazionale argentina. Sembrerebbe, però, che la società ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo la positività riscontrata sabato, di due membri dello staff, laaveva posto in isolamento fiduciario l’intera rosa, calciatori compresi. Insomma, una quarantena soft, con i calciatori che potevano lasciare l’isolamento solo per allenamenti e partite ufficiali. Un isolamento, che però, di fatto, impedirebbe ai calciatori di raggiungere le rispettive nazionali per gli impegni di questi giorni. Intanto dall’Argentina, la testatarende noto come Pauloha fatto sapere che sarà presente per gli impegni contro Ecuador e Bolivia. Probabilmente una scelta, quella del numero 10 bianconero, non approvata dalla, quella di raggiungere il ritiro dellaargentina. Sembrerebbe, però, che la società ...

danKorpiklaani : RT @TyCSports: ?? @superfutbol ???? El probable once de Scaloni para el partido de Argentina vs. Ecuador: Armani, Montiel, Pezzella, Otamendi,… - SaF7910 : RT @TyCSports: ?? @superfutbol ???? El probable once de Scaloni para el partido de Argentina vs. Ecuador: Armani, Montiel, Pezzella, Otamendi,… - ruthpaezz : RT @TyCSports: ?? @superfutbol ???? El probable once de Scaloni para el partido de Argentina vs. Ecuador: Armani, Montiel, Pezzella, Otamendi,… - SANLORENZO_75 : RT @TyCSports: ?? @superfutbol ???? El probable once de Scaloni para el partido de Argentina vs. Ecuador: Armani, Montiel, Pezzella, Otamendi,… - HauserM21 : RT @TyCSports: ?? @superfutbol ???? El probable once de Scaloni para el partido de Argentina vs. Ecuador: Armani, Montiel, Pezzella, Otamendi,… -

Ultime Notizie dalla rete : TycSports Dybala TycSports: Dybala in Nazionale, la Juventus non voleva alfredopedulla.com Dall’Argentina, caso Dybala: andrà in Nazionale nonostante parere contrario della Juventus

La Joya dovrebbe andare per disputare le gare con l’Albiceleste nonostante il club non abbia dato l’ok L’emergenza coronavirus e i casi di positività che stanno colpendo l’ambiente calcio, potrebbero ...

Calciomercato Inter, il sogno continua: “Messi via da Barcellona”

Il fuoriclasse argentino, secondo TYCSports, avrebbe già comunicato la sua scelta al ... LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Allegri porta Dybala e non solo: tre ex Juventus nel mirino LEGGI ANCHE: ...

La Joya dovrebbe andare per disputare le gare con l’Albiceleste nonostante il club non abbia dato l’ok L’emergenza coronavirus e i casi di positività che stanno colpendo l’ambiente calcio, potrebbero ...Il fuoriclasse argentino, secondo TYCSports, avrebbe già comunicato la sua scelta al ... LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, Allegri porta Dybala e non solo: tre ex Juventus nel mirino LEGGI ANCHE: ...