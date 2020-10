Tu si que vales, il potente messaggio sull’immigrazione di Dakota e Nadia (video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu si que vales, trasmessa sabato 3 ottobre, la coppia formata da Dakota e Nadia è stata la protagonista di uno dei momenti più emozionanti della serata. I due ballerini hanno danzato per i migranti sul palcoscenico del talent Mediaset, arrivando dritti al cuore dei giurati, con Sabrina Ferilli apparsa profondamente toccata dall’esibizione dei due ragazzi. Forti emozioni anche per Belen Rodriguez, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel video qui sotto potete rivedere il ballo di Dakota e Nadia e il loro potente messaggio sull’immigrazione. Dakota e Nadia danzano per i migranti a Tu si que vales Fonte: wittytv.it Chi sono ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu si que, trasmessa sabato 3 ottobre, la coppia formata daè stata la protagonista di uno dei momenti più emozionanti della serata. I due ballerini hanno danzato per i migranti sul palcoscenico del talent Mediaset, arrivando dritti al cuore dei giurati, con Sabrina Ferilli apparsa profondamente toccata dall’esibizione dei due ragazzi. Forti emozioni anche per Belen Rodriguez, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Nelqui sotto potete rivedere il ballo die il lorosull’immigrazione.danzano per i migranti a Tu si queFonte: wittytv.it Chi sono ...

