Trump twitta all'alba dall'ospedale: "Il prossimo anno sarà il migliore di sempre. Votate!!!" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente Usa, Donald Trump, ricoverato per Covid-19, si è svegliato e dalla sua stanza d’ospedale ha rivolto un appello al voto, ricordando i record messi a segno dalla Borsa di Wall Street. “La borsa si sta preparando a superare il suo massimo storico. Il prossimo anno sarà il migliore di sempre. Votate, votate, Votate!!!!!”, ha esortato, rilanciando anche il cinguettio di un elettore che dichiara di votare per lui.Poco dopo, un altro tweet, tutto a caratteri cubitali: “Se volete un massiccio incremento delle tasse, il più grande della storia del nostro Paese (e uno di quelli che manderanno a rotoli la nostra economia e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente Usa, Donald, ricoverato per Covid-19, si è svegliato ea sua stanza d’ha rivolto un appello al voto, ricordando i record messi a segnoa Borsa di Wall Street. “La borsa si sta preparando a superare il suo massimo storico. Il; ildi. Votate, votate,!!”, ha esortato, rilanciando anche il cinguettio di un elettore che dichiara di votare per lui.Poco dopo, un altro tweet, tutto a caratteri cubitali: “Se volete un massiccio incremento delle tasse, il più grande della storia del nostro Paese (e uno di quelli che mandera rotoli la nostra economia e ...

Agenzia_Ansa : Trump ricoverato in ospedale per il coronavirus, trasferito in elicottero. Rinviate o virtuali le prossime tappe de… - Agenzia_Ansa : #Covid: #Trump trasportato in ospedale. La Casa Bianca: 'Ci resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come mi… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen…

Il presidente, ricoverato per Covid, sembra più combattivo che mai. Attacca i dem e galvanizza i suoi: "Wall Street verso massimo storico" ...

Trump contro il cambio "in corsa" delle regole per il confronto in tv

AGi - Il presidente Donald Trump allude alla possibilità di non accettare un cambio in corsa delle regole per i confronti in tv. "Perché dovrei consentire alla Commissione per i dibattiti di cambiare ...

