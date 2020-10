Trump spiazza tutti, esce dall’ospedale e saluta i fan: “Siete dei patrioti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Washington, 5 ott – Trump riesce ancora una volta a sorprendere tutti. Il presidente Usa è infatti uscito dal Walter Reed medical center, dove è ricoverato per coronavirus, per concedersi un giro in suv all’esterno della struttura, tra due ali di sostenitori in visibilio. Il tycoon – mascherina sul volto, in giacca e camicia ma senza cravatta – ha salutato ripetutamente con un cenno della mano i suoi supporter che da giorni sono assiepati davanti all’ospedale di Bethesda per trasmettere il loro affetto e sostegno al presidente, al grido di Four more years, four more years («altri quattro anni»). Il video messaggio La scelta di uscire era stata annunciata da Trump solo alcuni minuti prima tramite – come sempre – un post su Twitter, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Washington, 5 ott –riancora una volta a sorprendere. Il presidente Usa è infatti uscito dal Walter Reed medical center, dove è ricoverato per coronavirus, per concedersi un giro in suv all’esterno della struttura, tra due ali di sostenitori in visibilio. Il tycoon – mascherina sul volto, in giacca e camicia ma senza cravatta – hato ripetutamente con un cenno della mano i suoi supporter che da giorni sono assiepati davanti all’ospedale di Bethesda per trasmettere il loro affetto e sostegno al presidente, al grido di Four more years, four more years («altri quattro anni»). Il video messaggio La scelta di uscire era stata annunciata dasolo alcuni minuti prima tramite – come sempre – un post su Twitter, ...

ParisiSonia : RT @TitolareList: ???? The Donald in quattro minuti. Le voci contrastanti sulla sua salute, Trump spiazza tutti con un video, l'incredibile f… - RivieccioNicola : RT @TitolareList: ???? The Donald in quattro minuti. Le voci contrastanti sulla sua salute, Trump spiazza tutti con un video, l'incredibile f… - TitolareList : ???? The Donald in quattro minuti. Le voci contrastanti sulla sua salute, Trump spiazza tutti con un video, l'incredi… - finanza_online : RT @lauranaka: #DonaldTrump ha il #COVID19. 'Che messaggio può ormai dare ai suoi sostenitori, che gli hanno creduto quando ha minimizzato… - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: #DonaldTrump ha il #COVID19. 'Che messaggio può ormai dare ai suoi sostenitori, che gli hanno creduto quando ha minimizzato… -