Trump ricoverato, nuovo video per ringraziare medici e infermieri: “Ho imparato molto sul Covid, questa è la vera scuola” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Il lavoro che fanno qui è incredibile e voglio ringraziarli tutti: i medici, gli infermieri, tutto il personale. Ma voglio ringraziare anche tutti i supporter che sono qui fuori, patrioti che amano il nostro Paese, con le bandiere Usa e quelle della mia campagna. Adesso farò loro una piccola sorpresa”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un video pubblicato su Twitter dall’ospedale, poco prima di uscire brevemente a salutare i sostenitori. Una mossa che ha creato polemiche da parte di quanti sostengono che Trump non abbia capito la gravità della situazione. Ma lui, nello stesso video, sottolinea: “È stato un viaggio interessante, ho imparato molto sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Il lavoro che fanno qui è incredibile e voglio ringraziarli tutti: i, gli, tutto il personale. Ma voglioanche tutti i supporter che sono qui fuori, patrioti che amano il nostro Paese, con le bandiere Usa e quelle della mia campagna. Adesso farò loro una piccola sorpresa”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald, in unpubblicato su Twitter dall’ospedale, poco prima di uscire brevemente a salutare i sostenitori. Una mossa che ha creato polemiche da parte di quanti sostengono chenon abbia capito la gravità della situazione. Ma lui, nello stesso, sottolinea: “È stato un viaggio interessante, hosul ...

