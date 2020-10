Trump ricoverato, la breve visita ai suoi supporter a bordo del suv. Le immagini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donald Trump ha lasciato a bordo di un suv blindato l’ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato per il coronavirus, per una breve visita a sorpresa alle decine di fan che da venerdì vegliano all’esterno dell’edificio. Il presidente degli Stati Uniti è stato acclamato da due ali di folla, che sventolavano bandierine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donaldha lasciato adi un suv blindato l’ospedale militare Walter Reed, dove èper il coronavirus, per unaa sorpresa alle decine di fan che da venerdì vegliano all’esterno dell’edificio. Il presidente degli Stati Uniti è stato acclamato da due ali di folla, che sventolavano bandierine L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

