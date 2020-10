Trump, non credo al complotto ma la vicenda del Covid potrebbe restituirgli consensi (Di lunedì 5 ottobre 2020) La notizia della malattia da Covid 19 di Donald Trump deve avere colpito l’immaginario di un paziente che mi ha raccontato un sogno sull’argomento. Col suo permesso lo riassumo. Nel sogno c’era appunto il presidente degli Usa che ridacchiava, in quanto era stato appena rieletto alla presidenza. Raccontava che aveva fatto finta di essere affetto dalla malattia per attirare, a un mese dalle elezioni, i favori degli elettori e ora che aveva raggiunto il suo scopo poteva confessare che il malanno era falso, ma programmato dal suo gruppo di comunicatori nei minimi dettagli. Insomma, nel sogno si trattava di un vero e proprio complotto, ordito dallo staff presidenziale. Al di là del significato specifico che la visione assume per quel paziente, ho provato a riflettere sull’ipotesi presente in questo sogno. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La notizia della malattia da19 di Donalddeve avere colpito l’immaginario di un paziente che mi ha raccontato un sogno sull’argomento. Col suo permesso lo riassumo. Nel sogno c’era appunto il presidente degli Usa che ridacchiava, in quanto era stato appena rieletto alla presidenza. Raccontava che aveva fatto finta di essere affetto dalla malattia per attirare, a un mese dalle elezioni, i favori degli elettori e ora che aveva raggiunto il suo scopo poteva confessare che il malanno era falso, ma programmato dal suo gruppo di comunicatori nei minimi dettagli. Insomma, nel sogno si trattava di un vero e proprio, ordito dallo staff presidenziale. Al di là del significato specifico che la visione assume per quel paziente, ho provato a riflettere sull’ipotesi presente in questo sogno. In ...

Advertising

robertosaviano : Stasera a @chetempochefa racconterò come Donald #Trump sia stato il più grande diffusore di menzogne sul #Covid19.… - disinformatico : Trump era già contagioso il giorno del dibattito con Biden. Lo sapeva. È arrivato tardi al dibattito e quindi non è… - Adnkronos : #MichaelMoore: '#Trump è un bugiardo, non fidiamoci' - AOttaviani61 : RT @LuisaIannelli: #Trump è passato, in due giorni, da 'ha bisogno dell'ossigeno, con il suo pregresso potrebbe non farcela' , a 'verrà dim… - abitudinario : RT @LuisaIannelli: #Trump è passato, in due giorni, da 'ha bisogno dell'ossigeno, con il suo pregresso potrebbe non farcela' , a 'verrà dim… -