Trump | “Non abbiate paura del virus | mi sento molto bene Meglio di 20 anni fa”

"Mi sento molto bene". Inizia così l'ultimo tweet di Donald Trump con il quale ha annunciato che sarà dimesso dall'ospedale in serata. "Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite", aggiunge il presidente americano: "Abbiamo sviluppato sotto l'amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento Meglio di 20 anni fa!". Trump lascerà l'ospedale Walter Reed oggi alle 18:30 locali, a mezzanotte e mezza in Italia.

