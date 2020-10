Trump lascia l'ospedale: "No a paura del Covid" (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Adnkronos) - “Lascio il Walter Reed Center oggi alle 18.30. Mi sento benissimo. Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato farmaci eccellenti e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa”. Così il presidente Usa Donald Trump in un tweet. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Adnkronos) - “Lascio il Walter Reed Center oggi alle 18.30. Mi sento benissimo. Non abbiatedel. Nonte che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato farmaci eccellenti e conoscenze. Mi sento meglio di 20 anni fa”. Così il presidente Usa Donaldin un tweet.

