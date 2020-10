Trump lascia l’ospedale e saluta i propri sostenitori: i dettagli (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti d’America Trump era risultato positivo al coronavirus appena pochi giorni fa. Ieri era già in macchina a salutare i suoi sostenitori. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al tampone. Secondo le indiscrezioni dei media statunitensi, il Presidente si sarebbe sottoposto ad … L'articolo Trump lascia l’ospedale e saluta i propri sostenitori: i dettagli è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti d’Americaera risultato positivo al coronavirus appena pochi giorni fa. Ieri era già in macchina are i suoi. Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald, era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al tampone. Secondo le indiscrezioni dei media statunitensi, il Presidente si sarebbe sottoposto ad … L'articolol’ospedale e: iè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

riotta : Fonti Washington 'Lascia perdere tutto. Non leggere né ascoltare. Lo staff di Trump alla Casa Bianca è in totale ch… - pep2073 : @zarlino La candeggina di Trump te la sei bevuta tu e di ha bruciato le poche cellule cerebrali che avevi, lascia a… - QdSit : Usa, Trump lascia l’ospedale per salutare i fan #qds #qdsnotizie - PoliticaNewsNow : Usa, Trump lascia ospedale e saluta fan dall'auto blindata - nestquotidiano : Usa, Trump lascia l’ospedale per salutare i fan -