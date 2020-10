Trump in auto, medico Walter Reed: "Messaggio che è ok uscire con Covid" (Di lunedì 5 ottobre 2020) E' quanto ha detto, intervistato oggi da Today, James Phillips il primario del Walter Reed che già su Twitter ha denunciato "l'rresponsabilità" della mossa del presidente che è voluto uscire in Suv ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 ottobre 2020) E' quanto ha detto, intervistato oggi da Today, James Phillips il primario delche già su Twitter ha denunciato "l'rresponsabilità" della mossa del presidente che; volutoin Suv ...

