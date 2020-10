Trump, il medico: "Non è ancora fuori pericolo" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Washington, 5 ott. (Adnkronos) - "Sebbene non sia completamente ancora fuori pericolo, io e il team abbia stabilito che tutte le valutazioni e, cosa più importante, il suo stato clinico autorizzano il ritorno a casa, dove sarà circondato da un'assistenza medica di livello mondiale 24 ore su 24". Lo ha detto il medico personale di Donald Trump, Dr. Sean Conley, confermando che il "Non ci sono cure che può ricevere qui che non possa ricevere alla Casa Bianca", ha sottolineato Conley. "Mandiamo sempre i pazienti a casa con le cure da seguire, infatti già ieri pomeriggio si erano registrate gran parte delle condizioni per le dimissioni", ha aggiunto. Per quanto riguarda poi l'isolamento alla Casa Bianca, il medico ha detto che il team medico ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Washington, 5 ott. (Adnkronos) - "Sebbene non sia completamente, io e il team abbia stabilito che tutte le valutazioni e, cosa più importante, il suo stato clinico autorizzano il ritorno a casa, dove sarà circondato da un'assistenza medica di livello mondiale 24 ore su 24". Lo ha detto ilpersonale di Donald, Dr. Sean Conley, confermando che il "Non ci sono cure che può ricevere qui che non possa ricevere alla Casa Bianca", ha sottolineato Conley. "Mandiamo sempre i pazienti a casa con le cure da seguire, infatti già ieri pomeriggio si erano registrate gran parte delle condizioni per le dimissioni", ha aggiunto. Per quanto riguarda poi l'isolamento alla Casa Bianca, ilha detto che il teamha ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump medico Ufficiale e osteopata, chi è Sean P. Conley: il medico che cura Trump dal Covid la Repubblica Trump ha nascosto esito positivo del primo test fatto giovedì

Usa, Trump lascia l'ospedale e torna a casa: "Sto bene, non temete il Covid" | I medici: "Non è ancora fuori pericolo"

Donald Trump lascia l'ospedale e torna alla Casa Bianca. Per i medici, il presidente americano "migliora, ma non è ancora fuori pericolo". E' stato lo stesso tycoon ad annunciare il suo rientro su ...

