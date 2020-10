Trump, il medico dell’ospedale: “Quel giro in Suv un teatrino politico folle e pericoloso per gli altri” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono scoppiate accese polemiche negli Usa per il tour in macchina, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center, del presidente statunitense Donald Trump, che nonostante sia positivo al Covid-19 ieri sera ha deciso di ignorare le linee guida sanitarie e lasciare la quarantena per salutare i suoi sostenitori. Sul Suv con il presidente erano presenti anche diversi agenti dei servizi segreti, che sono già stati esposti al rischio per i contatti con lui nei giorni prima del ricovero, ma la scelta ha destato sconcerto e preoccupazione. E c’è chi sottolinea che il presidente non ha capito la gravità del contagio né la pericolosità di un virus che negli Stati Uniti ha contagiato 7 milioni di persone. Il giro in Suv del presidente al terzo giorno di ricovero all’ospedale militare di ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Sono scoppiate accese polemiche negli Usa per il tour in macchina, all’esterno del Walter Reed Military Medical Center, del presidente statunitense Donald, che nonostante sia positivo al Covid-19 ieri sera ha deciso di ignorare le linee guida sanitarie e lasciare la quarantena per salutare i suoi sostenitori. Sul Suv con il presidente erano presenti anche diversi agenti dei servizi segreti, che sono già stati esposti al rischio per i contatti con lui nei giorni prima del ricovero, ma la scelta ha destato sconcerto e preoccupazione. E c’è chi sottolinea che il presidente non ha capito la gravità del contagio né la pericolosità di un virus che negli Stati Uniti ha contagiato 7 milioni di persone. Ilin Suv del presidente al terzo giorno di ricovero all’ospedale militare di ...

disinformatico : Trump sapeva di essere malato e contagioso e ha continuato lo stesso a incontrare gente. Lo dice il suo medico. - MediasetTgcom24 : Bollettino medico Trump: presidente ha avuto bisogno di aiuto ossigeno - RaiNews : Uscita a sorpresa per salutare i fans: 'Sul Covid ho imparato molto' - LBeddini : L'ira del medico di Trump: 'E' uscito dall'ospedale per salutare i fan, ora altri potrebbero ammalarsi e morire' - ClarabellaBest : RT @altrogiornorai1: ?? Imprevedibile Trump, esce dall'ospedale in auto per salutare i fan. Esperto medico: 'Irresponsabile' #OggièUnAltroGi… -