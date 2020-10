Trump esce dall’ospedale: “Viaggio interessante, ho imparato molto sul Covid” (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Donald Trump ha lasciato il Walter Reed Military Medical Center di Bethesda, Maryland, dopo il ricovero per avere contratto il Sars-Cov-2. Lo aveva annunciato lui stesso con un videomessaggio via Twitter. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – Donald Trump ha lasciato il Walter Reed Military Medical Center di Bethesda, Maryland, dopo il ricovero per avere contratto il Sars-Cov-2. Lo aveva annunciato lui stesso con un videomessaggio via Twitter.

MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - RaiNews : Uscita a sorpresa per salutare i fans: 'Sul Covid ho imparato molto' - remocontro_it : Trump esce dall'ospedale: «Ho imparato molto sul Covid»-Era ora perché il mondo è arrivato a 35 milioni di contagi.… - rrico_e : RT @Danilo_Sant65: #Trump: 'Ora vi faccio una sorpresa'. E esce in auto dall'ospedale - Gabriele885 : RT @marco_gervasoni: Due giorni prima #Trump stava per morire e ora esce con le sue gsmbe, in buona forma. Stessa cosa #BorisJohnson e #Bol… -