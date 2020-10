Trump esce dall’ospedale per salutare i fan, ma è ancora positivo al covid (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al covid, ha deciso di infrangere le regole ed uscire a salutare i propri sostenitori a bordo di un suv Donald Trump continua ad alimentare polemiche. Il numero uno degli Stati Uniti è risultato positivo al coronavirus ed in seguito è stato ricoverato presso l’ospedale Walter Reed Military Medical Center per sottoporsi alle cure caso (ha accusato problemi respiratori). Una condizione che a quanto pare non gli ha impedito di onorare i suoi compiti politici. Ha infatti deciso di uscire dalla struttura infrangendo le linee guida sanitarie per salutare i suoi sostenitori a bordo di un suv. Teoricamente non ci sarebbe stato nulla di ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donaldricoverato in ospedale dopo essere risultatoal, ha deciso di infrangere le regole ed uscire ai propri sostenitori a bordo di un suv Donaldcontinua ad alimentare polemiche. Il numero uno degli Stati Uniti è risultatoal coronavirus ed in seguito è stato ricoverato presso l’ospedale Walter Reed Military Medical Center per sottoporsi alle cure caso (ha accusato problemi respiratori). Una condizione che a quanto pare non gli ha impedito di onorare i suoi compiti politici. Ha infatti deciso di uscire dalla struttura infrangendo le linee guida sanitarie peri suoi sostenitori a bordo di un suv. Teoricamente non ci sarebbe stato nulla di ...

