Trump esce dall’ospedale per i fan. Dubbi sul suo stato di salute (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donald Trump è uscito per alcuni istanti dall’ospedale militare in cui è ricoverato da venerdì, dopo avere annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. A bordo del suo blindassimo suv presidenziale, accompagnato da un medico, dall’autista e da un solo uomo di scorta entrambi con le N95 sul volto, il presidente americano, camicia bianca, giacca e mascherina scura sul volto, ha fatto un cenno di saluto con la mano ai sostenitori che da giorni lo sostengono fuori dall’ospedale Walter Reed Military Medical Center. pic.twitter.com/0Bm9W2u1x7 Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donald Trump è uscito per alcuni istanti dall’ospedale militare in cui è ricoverato da venerdì, dopo avere annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. A bordo del suo blindassimo suv presidenziale, accompagnato da un medico, dall’autista e da un solo uomo di scorta entrambi con le N95 sul volto, il presidente americano, camicia bianca, giacca e mascherina scura sul volto, ha fatto un cenno di saluto con la mano ai sostenitori che da giorni lo sostengono fuori dall’ospedale Walter Reed Military Medical Center. pic.twitter.com/0Bm9W2u1x7

