Trump esce dall’ospedale e saluta i fan: «Siete dei veri patrioti». E loro urlano: «Four more years» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donald Trump esce dall’ospedale, il Walter Reed Medical Center. E – a bordo del suv – saluta i sostenitori assiepati davanti alla struttura di Bethesda. Da giorni sono davanti all’ospedale per far sentire il loro affetto al Tycoon. Il presidente ha la mascherina nera sul volto, la camicia bianca e la giacca. Non ha messo la cravatta. Al suo fianco c’è un medico “protetto” da uno schermo, per evitare il contagio. Un solo uomo di scorta. I sostenitori esultano, urlano “Four more years” (“altri quattro anni”), suonano i clacson. Trump esce dall’ospedale: il tweet Trump aveva annunciato la decisione di uscire solo pochi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donalddall’ospedale, il Walter Reed Medical Center. E – a bordo del suv –i sostenitori assiepati davanti alla struttura di Bethesda. Da giorni sono davanti all’ospedale per far sentire ilaffetto al Tycoon. Il presidente ha la mascherina nera sul volto, la camicia bianca e la giacca. Non ha messo la cravatta. Al suo fianco c’è un medico “protetto” da uno schermo, per evitare il contagio. Un solo uomo di scorta. I sostenitori esultano,” (“altri quattro anni”), suonano i clacson.dall’ospedale: il tweetaveva annunciato la decisione di uscire solo pochi ...

