Trump esce da ospedale e saluta fan: 'Espormi al virus la mia unica scelta' E' bufera: 'Irresponsabile' (Di lunedì 5 ottobre 2020) In un video girato all'ospedale e postato su Twitter, afferma che non aveva ' altra scelta ' che rischiare di esporsi al virus. Il presidente spiega che non poteva isolarsi nella Casa Bianca, non ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) In un video girato all'e postato su Twitter, afferma che non aveva ' altra' che rischiare di esporsi al. Il presidente spiega che non poteva isolarsi nella Casa Bianca, non ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Usa, Trump esce dall’ospedale per salutare i fan: 'Sul Covid ho imparato la lezione' #DonaldTrump… - Adnkronos : #Trump: 'Ora vi faccio una sorpresa'. E esce in auto dall'ospedale - RaiNews : Uscita a sorpresa per salutare i fans: 'Sul Covid ho imparato molto' - barbara77120119 : RT @noitre32: Trump spiazza tutti, esce dall’ospedale e saluta i fan: “Siete dei patrioti” - pigramano : Trump esce in auto per salutare i suoi sostenitori fregandosene della sua condizione e della salute altrui che cont… -