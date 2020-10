Trump e Biden, basta insulti nei dibattiti? Non sanno cosa si perdono (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli americani, a quel che leggo, si sono molto stupiti per il dibattito tra Donald Trump e Joe Biden. È stato giudicato “il peggior duello televisivo pre-elettorale nella storia degli Stati Uniti”. Se quegli americani che hanno formulato questo giudizio, fossero vissuti in Italia negli anni delle prime tribune politiche, non si sarebbero stupiti di Trump e Biden. Siamo sempre noi, quelli delle tre caravelle di Cristoforo Colombo e siamo noi, perciò, che abbiamo importato insulti e malagrazie tra politici davanti alle telecamere. Si dice addirittura che forse non ci saranno altri duelli in America. Mi viene da dire: non sanno cosa si perdono. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gli americani, a quel che leggo, si sono molto stupiti per il dibattito tra Donalde Joe. È stato giudicato “il peggior duello televisivo pre-elettorale nella storia degli Stati Uniti”. Se quegli americani che hanno formulato questo giudizio, fossero vissuti in Italia negli anni delle prime tribune politiche, non si sarebbero stupiti di. Siamo sempre noi, quelli delle tre caravelle di Cristoforo Colombo e siamo noi, perciò, che abbiamo importatoe malagrazie tra politici davanti alle telecamere. Si dice addirittura che forse non ci saranno altri duelli in America. Mi viene da dire: nonsi

Advertising

disinformatico : Trump era già contagioso il giorno del dibattito con Biden. Lo sapeva. È arrivato tardi al dibattito e quindi non è… - limesonline : ????? Buona domenica con la buona lettura di questa settimana. Lo scontro con la Cina è già segnato: A Trump o Bide… - lorepregliasco : Biden avanti 51-41 nel nuovo sondaggio Ipsos/Reuters. Il 65% degli americani dice che se Trump avesse preso sul ser… - marilur1 : RT @Linkiesta: «Alla Casa Bianca stanno dando di matto». Temono i sondaggi, temono il #Covid da cui non si sono potuti proteggere, danno v… - DomingosNoguei7 : RT @JacobinItalia: Come mostrato nel primo confronto con Trump, Biden cerca solo di portare le lancette dell'orologio a quattro anni fa, se… -