Trump dimesso dall'ospedale: "Ho imparato molto sul Covid-19"

Il presidente degli Usa, Donald Trump, è stato dimesso dall'ospedale dopo aver contratto il Covid. Per il tycoon la settimana gli è servita da insegnamento. Nella notte italiana, il presidente degli Usa Donald Trump è stato dimesso dall'ospedale dopo aver guarito il Covid-19. A bordo di quella che lui chiama "La Bestia", ossia il suo … L'articolo Trump dimesso dall'ospedale: "Ho imparato molto sul Covid-19" proviene da .

Ultime Notizie dalla rete : Trump dimesso Trump, dimissioni forse già oggi. Giro in auto per salutare i fan. Medici: «Ha avuto carenze di ossigeno, ma migliora» Il Messaggero Coronavirus, Trump esce dall'ospedale per salutare i fan | In un video: "Ho imparato la lezione sul Covid"

Wall Street, future in rialzo per le dimissioni di Trump dall'ospedale

L'ottimismo legato alla possibile uscita del presidente dalla struttura militare e al suo ritorno alla Casa Bianca attenuano parte dell'incertezza politica che ha scosso la Borsa di New York venerdì s ...

