Trump annuncia direttamente le sue condizioni di salute (Di lunedì 5 ottobre 2020) Donald Trump ha anticipato i medici con un annuncio su Twitter: "Lascio l'ospedale fra qualche ora" Il presidente degli Stati Uniti d'America, in cura dallo scorso sabato presso l'ospedale militare Walter Reed, ha annunciato che lascerà la struttura alle ore 18.30 – 00.30 in Italia. Lo ha comunicato tramite un post su Twitter, anticipando gli … L'articolo proviene da YesLife.it.

