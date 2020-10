Triangolo amoroso, la fidanzata di Neymar abbandona l’intervista: “Sono davvero…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo un'estate di voci e gossip che hanno tirato in ballo la ormai finita relazione tra Maluma, artista colombiano, e Natalia Barulích, ora fidanzata con Neymar, la modella si è stancata di rispondere a domande sulla sua vita personale. Invitata ad un programma radiofonico per un'intervista Natalia non ha preso bene la domanda sul Triangolo amoroso dell'estate, quello tra lei Maluma e Neymar. "Pensavo fosse un'intervista musicale e sto davvero cercando di promuovere la mia canzone, non la mia vita personale", ha risposto secca Natalia prima di abbandonare lo studio. Il conduttore ha cercato poi di giustificarsi aggiungendo che "sebbene non le piaccia essere accostata con Maluma, è un fatto che è una modella riconosciuta, una donna bella e di ... Leggi su golssip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo un'estate di voci e gossip che hanno tirato in ballo la ormai finita relazione tra Maluma, artista colombiano, e Natalia Barulích, oracon, la modella si è stancata di rispondere a domande sulla sua vita personale. Invitata ad un programma radiofonico per un'intervista Natalia non ha preso bene la domanda suldell'estate, quello tra lei Maluma e. "Pensavo fosse un'intervista musicale e sto davvero cercando di promuovere la mia canzone, non la mia vita personale", ha risposto secca Natalia prima dire lo studio. Il conduttore ha cercato poi di giustificarsi aggiungendo che "sebbene non le piaccia essere accostata con Maluma, è un fatto che è una modella riconosciuta, una donna bella e di ...

