Trema la terra nel nord Italia Tanta paura tra gli abitanti della zona | la situazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 gradi della scala Richter è stata registrata nella giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, in provincia di Parma. Colpito il comune di Valmozzola con coordinate geografiche latitudine 44.53, longitudine 9.89. Stando a quanto segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato segnalato ad una profondità di 61 chilometri. La popolazione del paese parmense ha avvertito nitidamente il movimento tellurico. Secondo quanto finora trapelato, non ci sarebbero persone ferite né danni ad edifici. Il terremoto è stato sentito anche nella provincia de La Spezia, dunque in Liguria. Serviranno ovviamente ulteriori accertamenti per comprendere se ci siano stati danneggiamenti, ma i primi controlli effettuati non avrebbero registrato nulla di rilevante.

Ultime Notizie dalla rete : Trema terra Boato a Capena e la terra trema. Paura tra i residenti, ma è mistero sulle cause Corriere di Rieti Madrigal Casalnuovo, falsa partenza in campionato : a Brusciano passa il Procida

Parte con una sconfitta il campionato del Madrigal Casalnuovo. Dopo l’ottima vittoria in Coppa Italia, l’ostico Isola di Procida passa al Comunale di Brusciano con il risultato di 1-2. Apre il match i ...

Terremoti, la terra trema ancora in Valdigne

Registrata alle 11.52 di oggi, venerdì 2 ottobre, una scossa di magnitudo 2.5, con epicentro due chilometri a sudovest di Morgex.

