Trasporti per gli studenti, l'impegno dell'amministrazione di Pontecagnano Faiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Il Comune di Pontecagnano Faiano, nella persona del delegato alla Viabilità, ai Trasporti ed alla Pubblica Istruzione, Vicesindaco Michele Roberto Di Muro, ha scritto ai vertici di Busitalia e Trenitalia per richiedere l'introduzione ed il potenziamento di alcune corse/tratte da e per Salerno. Nella nota, si evidenzia la necessità di incrementare il numero dei pullman di partenza da Pontecagnano Faiano alle ore 7:00 ed introdurre la presenza di una corsa alle ore 10:30, in considerazione dei nuovi ingressi scaglionati previsti dagli Istituti Scolastici. In quanto ai treni, si chiedono ulteriori tratte per le ore 7:00 e per le ore 13:30, sempre in considerazione del ...

