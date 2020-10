Trapani | club condannato e Pettinari e Luperini svincolati Il Palermo li prende entrambi?

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dadopo l'esclusione ufficiale dal campionato c'è il libera tutti con i calciatori che da questa mattina hanno svuotato l'armadietto e lasciato la città. Tra quelli già liberi di accasarsi in questa ultima giornata di calciomercato ci sono l'attaccante Stefanoe il centrocampista Gregoriogiocatoricon effetto immediato. Il Collegio Arbitrale della Lega Pro si è pronunciato poco fa dopo i ricorsi presentati dai due calciatori per la mancata applicazione del protocollo sanitario. Ildovrà inoltre sborsare 5600 euro più iva per il pagamento delle spese legali e processuali. Ilintanto potrebbe essere la prossima squadra die ...

il Trapani è stato escluso dalla Serie C. La delibera, che ormai era diventata solamente una formalità, è stata annunciata dal Giudice Sportivo di Serie C con un comunicato ad hoc per il club ...Adesso c'è anche l'ufficialità da parte della Lega Pro, il Trapani è stato escluso dal campionato di Serie C. Una decisione inevitabile quanto scontata alla luce degli ultimi avvenimenti e della crisi ...