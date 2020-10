TRAPANI, “110 ANNI DI PASSIONE” CON NINO VACCARELLA, UNICO PILOTA SICILIANO DELL’ALFA ROMEO (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante il vento, sabato 3 ottobre, anche TRAPANI ha dedicato una mostra statica ai 110 ANNI dell’Alfa ROMEO, organizzando in Piazza Municipio grazie al Club Auto e Moto D’Epoca Francesco Sartarelli un’esposizione celebrativa con circa 40 dei modelli più significativi nella storia del marchio e che ha avuto come ospite d’onore il “Preside Volante”, NINO... L'articolo TRAPANI, “110 ANNI DI PASSIONE” CON NINO VACCARELLA, UNICO PILOTA SICILIANO DELL’ALFA ROMEO puoi vederlo su: Tvio TRAPANI. Leggi su tvio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nonostante il vento, sabato 3 ottobre, ancheha dedicato una mostra statica ai 110dell’Alfa, organizzando in Piazza Municipio grazie al Club Auto e Moto D’Epoca Francesco Sartarelli un’esposizione celebrativa con circa 40 dei modelli più significativi nella storia del marchio e che ha avuto come ospite d’onore il “Preside Volante”,... L'articolo, “110DI PASSIONE” CONDELL’ALFApuoi vederlo su: Tvio

tvio2 : TRAPANI, “110 ANNI DI PASSIONE” CON NINO VACCARELLA, UNICO PILOTA SICILIANO DELL’ALFA ROMEO - SiciliaReporter : Ecobonus al 110%, una squadra di lavoro al servizio di imprese e committenti: Confartigianato Trapani scende in cam… - infoitinterno : Covid19 Sicilia, 110 nuovi positivi, 57 guariti e nessun decesso ma 45 casi a Trapani - NuovoSud : Coronavirus in Sicilia, 110 nuovi casi: 24 positivi a Catania e 45 a Trapani - NewSicilia : #Coronavirus #Sicilia, i dati di oggi #26settembre provincia per provincia. #COVID__19 #Newsicilia -