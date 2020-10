Traffico Roma del 05-10-2020 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Centrale del Latte Prenestina in carreggiata interna e tra Laurentina eSud in carreggiata esternain uscita dalla città anche sul percorso Urbano dell’a24 tra Tor Cervara del grande raccordo anulare rallentamenti poi sulla tangenziale Tra Tor di Quinto e Salaria nelle due direzioni e Tre Monti Tiburtini e lo svincolo dell’a24 verso San Giovanni incidente con rallentamenti è segnalato sulla Nomentana appena superato il grande raccordo anulare in direzione del centro città andiamo invece a San Giovanni è chiusa via Santo Stefano Rotondo per consentire la sosta di chi in auto e in attesa di eseguire il tampone presso il drive-in dell’Addolorata code per lavori ...