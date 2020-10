Traffico Roma del 05-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane diverse le segnalazioni in queste ore di disagi per ile legati al lavoro in corso e Cantieri nello specifico Ci sono code sulla Prenestina tra via Enzo Ferrari Viale Togliatti in direzione del centro code su via di Tor Vergata per lavori tra via Schiavonetti via Bertocchi verso la Tuscolana coda per lavori anche sulla Pontina tra Spinaceto e via di Decima in direzione di Latina code inevitabili sulla vicina via Laurentina 3 raccordo in valleranelloinvece in tangenziale rallentamenti verso San Giovanni tra Tor di ...