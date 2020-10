Traffico Roma del 05-10-2020 ore 08:00 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del Traffico Traffico indicato sostenuto interamente in queste ore in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative e scolastiche ci sono cose su tutte le consolari in entrata verso il centro città soprattutto sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Flaminia tra la via di Tor di Quinto è sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe fino alla tangenziale sulla Tiburtina incolonnamenti da Settecamini fino a via di Casal dei Pazzi sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra l’uscita a Casilina e lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti tra la Prenestina e l’uscita a Tiburtina e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delindicato sostenuto interamente in queste ore in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative e scolastiche ci sono cose su tutte le consolari in entrata verso il centro città soprattutto sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Flaminia tra la via di Tor di Quinto è sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe fino alla tangenziale sulla Tiburtina incolonnamenti da Settecamini fino a via di Casal dei Pazzi sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra l’uscita a Casilina e lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti tra la Prenestina e l’uscita a Tiburtina e ...

"Venendo da Ardea, prima della rotonda sul lato destro della carreggiata insistono da tempo crateri pericolosissimi per la vita di ciclisti e motociclisti".

Flavia ScicchitanoRovistano nella spazzatura riversa in strada, si muovono in branco, cuccioli e adulti, in cerca di cibo e rifiuti. Dall'Aurelio, a Gregorio VII, alla Cassia, a Monte Mario ...

