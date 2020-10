Tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri c’è la rivelazione di Lory Del Santo (Foto) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Indimenticabili Gabriel Garko e Manuela Arcuri insieme ma con il coming out dell’attore ci sono un po’ di rivelazioni da fare e una tocca a Lory Del Santo (Foto). Manuela Arcuri non ha dubbi che la relazione con Garko sia stata reale, nessuna finzione, erano una vera coppia. Qualcosa non torna ma sembra sia Lory a Live – non è la D’Urso a fare un po’ di chiarezza. Gabriel Garko ha confessato che anche con la sua storica ex fidanzata Eva Grimaldi c’era tutto tranne il sesso, era l’unica cosa che mancava nel loro rapporto. L’avrebbe anche sposata, ancora oggi è una donna che ama molto ma si comprende bene il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 ottobre 2020) Indimenticabiliinsieme ma con il coming out dell’attore ci sono un po’ di rivelazioni da fare e una tocca aDel).non ha dubbi che la relazione consia stata reale, nessuna finzione, erano una vera coppia. Qualcosa non torna ma sembra siaa Live – non è la D’Urso a fare un po’ di chiarezza.ha confessato che anche con la sua storica ex fidanzata Eva Grimaldi c’era tutto tranne il sesso, era l’unica cosa che mancava nel loro rapporto. L’avrebbe anche sposata, ancora oggi è una donna che ama molto ma si comprende bene il ...

